ОДКБ готова сотрудничать с НАТО по Афганистану, но не встречает взаимности

Стремление ОДКБ сотрудничать с НАТО по Афганистану не находит взаимности, сообщил журналистам генсек организации Станислав Зась.

"Мы достаточно давно высказывали готовность на уровне министров иностранных дел к развитию взаимодействия с НАТО по всем вопросам, в том числе и по Афганистану. К сожалению, со стороны государств-членов НАТО такой готовности не проявлено", - заявил Зась.