Саммит «Крымской платформы» открывает поиск мирного пути возвращения Крыма в Украину - Чавушоглу

Учредительный саммит Крымской платформы, который прошел в Киеве в понедельник, открывает путь поиска дипломатического решения по возвращению Крымского полуострова под юрисдикцию Украины, отметил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Я считаю, что этот саммит открывает эту страницу поиска мирного, длительного решения возвращения Крыма в Украину, потому что Крым - это Украина", - сказал Чавушоглу на учредительном саммите Крымской платформы в Киеве в понедельник.

Он призвал углублять "мировое осознание значимости проблемы аннексии Крыма".

"Мы должны вернуть силу международного права. Мы понимаем, что легкого решения проблемы в нынешних условиях не существует. И, к сожалению, международная система, включая механизм системы ООН, не очень будет способствовать этому. Так что остается единственный способ - идти мирным путем, дипломатическим, но идти мощно", - заявил глава МИД Турции.

Он также отметил, что Турция поддерживает стремление крымских татар к сохранению и независимости в Украине.

"Семь лет прошло с момента незаконной аннексии Крыма. Наша поддержка территориальной целостности Украины остается крепкой, и наш голос сильно звучит среди других голосов против такого откровенного нарушения международного права", - заявил Чавушоглу.

В понедельник в Украине состоялся учредительный саммит Крымской платформы - формата консультаций и координации международных партнеров Украины с целью противодействия последствиям включения Крыма в состав России и возвращения полуострова под контроль Украины.