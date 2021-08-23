Минобороны Польши объявило о планах возведения стены на границе с Белоруссией

Власти Польши намерены возвести на границе с Белоруссией стену, проинформировал в понедельник польский министр обороны Мариуш Блащак.

"На границе с Белоруссией будет установлено новое, более солидное заграждение высотой в два с половиной метра", - написал министр в твиттере.

По его словам, "в помощь пограничникам будет направлено больше солдат".

"О деталях участия вооруженных сил (в охране границы) будет сообщено вскоре", - отметил он.

На прошлой неделе оборонное ведомство Польши сообщило, что спецслужбы страны приступили к укреплению польско-белорусской границы колючей проволокой для того, чтобы защититься от наплыва беженцев из Ирака, Сирии и Афганистана, которые пытаются попасть в ЕС через Белоруссию.

По данным министерства, колючая проволока установлена почти на 100 из 418 километров границы, и что скоро такие заграждения будут готовы еще на участке в 50 км.

"Приоритетом правительства является безопасность польских граждан", - говорилось в заявлении, распространенном тогда министерством обороны.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий со своей стороны обвинил официальный Минск в шантаже, поскольку белорусские пограничники не пускают мигрантов обратно в Белоруссию, а Польша, Латвия и Литва, куда пытаются попасть люди, не пускают их к себе. Из-за этого на границе часто вспыхивают конфликты и столкновения.

"Шантаж (президента Белоруссии) Лукашенко не заставит нас принять кого-либо", - сказал Моравецкий журналистам в среду.