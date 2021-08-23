Остаток средств по нотам на конец I полугодия оценивается в 520 млн манатов – ЦБ

Остаток средств, привлеченных Центробанком Азербайджана посредством размещения нот, на 1 июля 2021 года составляет 520 млн манатов.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЦБА, в первом полугодии 2021 года ЦБ провел 25 аукционов по размещению нот. Из них 3 аукциона проведены для долгосрочных нот (на 84 дня, на 168 и 252 дня), оставшиеся 22 аукциона – краткосрочные на 28 дней.
«Остаток по средствам, привлеченным посредством размещения нот, составляет 520 млн манатов», - отмечается в обзоре Центробанка о денежной политике за первое полугодие 2021 года.
Как сообщалось ранее, ЦБА в начале 2021 года принял решение отказаться от проведения еженедельных депозитных аукционов, а для регулирования избыточной ликвидности предпочтение отдается аукционам по размещению нот.
Х.Насирзаде
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