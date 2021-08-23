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Финансы 23.08.2021 17:31

Остаток средств по нотам на конец I полугодия оценивается в 520 млн манатов – ЦБ

Остаток средств, привлеченных Центробанком Азербайджана посредством размещения нот, на 1 июля 2021 года составляет 520 млн манатов.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЦБА, в первом полугодии 2021 года ЦБ провел 25 аукционов по размещению нот. Из них 3 аукциона проведены для долгосрочных нот (на 84 дня, на 168 и 252 дня), оставшиеся 22 аукциона – краткосрочные на 28 дней.

«Остаток по средствам, привлеченным посредством размещения нот, составляет 520 млн манатов», - отмечается в обзоре Центробанка о денежной политике за первое полугодие 2021 года.

Как сообщалось ранее, ЦБА в начале 2021 года принял решение отказаться от проведения еженедельных депозитных аукционов, а для регулирования избыточной ликвидности предпочтение отдается аукционам по размещению нот.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЦБА, НОТЫ, ОСТАТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]