Остаток средств по нотам на конец I полугодия оценивается в 520 млн манатов – ЦБ

Остаток средств, привлеченных Центробанком Азербайджана посредством размещения нот, на 1 июля 2021 года составляет 520 млн манатов.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЦБА, в первом полугодии 2021 года ЦБ провел 25 аукционов по размещению нот. Из них 3 аукциона проведены для долгосрочных нот (на 84 дня, на 168 и 252 дня), оставшиеся 22 аукциона – краткосрочные на 28 дней.

«Остаток по средствам, привлеченным посредством размещения нот, составляет 520 млн манатов», - отмечается в обзоре Центробанка о денежной политике за первое полугодие 2021 года.

Как сообщалось ранее, ЦБА в начале 2021 года принял решение отказаться от проведения еженедельных депозитных аукционов, а для регулирования избыточной ликвидности предпочтение отдается аукционам по размещению нот.

Х.Насирзаде