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Здравоохранение 23.08.2021 18:20

В Азербайджане до 1 сентября продлен срок выплат надбавок медработникам из-за COVID-19

Срок выплаты надбавок к зарплате медперсонала в Азербайджане за помощь больным COVID-19 продлен до 1 сентября 2021 года.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Ранее этот срок истекал 1 августа.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МЕДРАБОТНИКИ, КОРОНАВИРУС, НАДБАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]