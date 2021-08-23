В Азербайджане до 1 сентября продлен срок выплат надбавок медработникам из-за COVID-19

Срок выплаты надбавок к зарплате медперсонала в Азербайджане за помощь больным COVID-19 продлен до 1 сентября 2021 года.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Ранее этот срок истекал 1 августа.

Н.Аббасова