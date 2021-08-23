Патрушев и Салливан обсудили ситуацию в Афганистане - Совбез РФ

Ситуация в Афганистане обсуждалась в ходе телефонного разговора секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с помощником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном, сообщили в пресс-службе Совета безопасности РФ.

Отмечается, что Патрушев и Салливан обсудили вопросы российско-американского сотрудничества в сфере безопасности, уделив отдельное внимание двустороннему взаимодействию в области информационной безопасности.

"Состоялся обмен мнениями по ситуации в Афганистане", - подчеркнули в Совбезе РФ.

Разговор Патрушева и Салливана состоялся на фоне обострения ситуации в Афганистане, где к власти пришло движение "Талибан".

Талибы 15 августа вошли в Кабул и заявили, что освободили Афганистан и считают войну завершенной. До этого на фоне вывода войск США и их союзников из Афганистана талибы провели масштабное наступление на афганские правительственные силы.