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Дальнее зарубежье 23.08.2021 18:40

Патрушев и Салливан обсудили ситуацию в Афганистане - Совбез РФ

Ситуация в Афганистане обсуждалась в ходе телефонного разговора секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с помощником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном, сообщили в пресс-службе Совета безопасности РФ.

Отмечается, что Патрушев и Салливан обсудили вопросы российско-американского сотрудничества в сфере безопасности, уделив отдельное внимание двустороннему взаимодействию в области информационной безопасности.

"Состоялся обмен мнениями по ситуации в Афганистане", - подчеркнули в Совбезе РФ.

Разговор Патрушева и Салливана состоялся на фоне обострения ситуации в Афганистане, где к власти пришло движение "Талибан".

Талибы 15 августа вошли в Кабул и заявили, что освободили Афганистан и считают войну завершенной. До этого на фоне вывода войск США и их союзников из Афганистана талибы провели масштабное наступление на афганские правительственные силы.

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Тэги: РОССИЯ, СОВБЕЗ, США, АФГАНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]