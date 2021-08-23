В США полностью одобрили вакцину Pfizer-BioNTech от COVID-19 для лиц старше 16 лет

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало полное разрешение на применение вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19 для лиц старше 16 лет, сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal.
Отмечается, что в США это первое полноценное разрешение на использование вакцины против COVID-19. До этого речь шла лишь о разрешении 2020 года на экстренное применение препарата Pfizer-BioNTech, и противники обязательной вакцинации указывали на этот факт, как на основание не требовать прививаться. Теперь, отмечает The Wall Street Journal, ожидается, что больше коммерческих учреждений и политических институтов будут требовать вакцинацию от сотрудников.
По данным газеты, у FDA ушло меньше четырех месяцев на выдачу полного разрешения на применение вакцины The Wall Street Journal: обычно такой процесс занял бы примерно до 10 месяцев.
При запросе на выдачу экстренного разрешения на вакцину Pfizer представил результаты испытаний на 37 тыс. добровольцах. Согласно информации Pfizer, для получения полного разрешения были предоставлены данные долговременных исследований на более чем 46 тыс. добровольцах: результаты показали 91,1% эффективности препарата для предотвращения COVID-19 с клиническими симптомами в период до шести месяцев после введения второй дозы. Исследователи также выявили высокую степень защиты препарата против тяжелого течения COVID-19.
The Wall Street Journal напоминает, что полное разрешение на применение вакцины Pfizer-BioNTech поступило в тот момент, когда в США наблюдается рост заболеваемости коронавирусом в связи со штаммом "дельта", а власти изучают варианты распределения третьей дозы вакцин.
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