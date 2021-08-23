Иорданский монарх отметил роль президента РФ в ближневосточном урегулировании

Король Иордании Абдалла Второй отметил роль президента РФ Владимира Путина в палестино-израильском урегулировании, отметил стабилизирующую роль России на Ближнем Востоке.
"Россия всегда была элементом стабильности в нашем регионе, учитывая сложности, с которыми мы сталкиваемся (...) Конечно, нужно сказать о Вашей важной роли в урегулировании палестино-израильского конфликта", - сказал монарх в ходе встречи в понедельник с Путиным в рамках форума "Армия-2021".
Абдалла Второй также выразил надежду, что Москва и Амман "смогут сыграть стабилизирующую роль, учитывая сложности, которые имеются в Сирии".
"Что касается Афганистана, то действительно сложности существуют. Мы боремся с экстремизмом во всех его проявлениях. А пандемия COVID-19 показала, что нужно в каком-то смысле переиграть существующие роли, перекоординировать наше взаимодействие в этом направлении", - подчеркнул король Иордании.
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