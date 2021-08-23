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ТЭК 23.08.2021 19:31

Нефть дорожает более чем на 5% после семидневного падения, Brent - $68,59 за баррель

Цены на нефть растут более чем на 5% в ходе торгов в понедельник, отыгрывая потери после существенного падения по итогам прошлой недели.

Снижение котировок продолжалось семь сессий подряд, что является худшим показателем с февраля 2018 года.

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 7,7%, WTI - на 8,9%.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:04 в понедельник составляет $68,59 за баррель, что на $3,41 (5,23%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $65,68 за баррель, что на $3,54 (5,70%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Позитивным фактором для рынка на этой неделе стали сообщения о том, что власти Китая смогли сдержать новую волну распространения COVID-

"Мы видели довольно сильное давление в последние недели, на первый план снова вышла ситуация с COVID-19", - говорит экономист ABN Amro Хан сван Клиф, которого цитирует агентство Bloomberg.

По словам эксперта, сегодняшний рост котировок можно в том числе объяснить покупкой активов по низким ценам и положительной динамикой других классов активов.

Также поддержку котировкам оказывает ослабление доллара США. Курс доллара снижается в понедельник относительно основных мировых валют после существенного подъема на прошлой неделе.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]