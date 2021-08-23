Нефть дорожает более чем на 5% после семидневного падения, Brent - $68,59 за баррель

Цены на нефть растут более чем на 5% в ходе торгов в понедельник, отыгрывая потери после существенного падения по итогам прошлой недели.
Снижение котировок продолжалось семь сессий подряд, что является худшим показателем с февраля 2018 года.
По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 7,7%, WTI - на 8,9%.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:04 в понедельник составляет $68,59 за баррель, что на $3,41 (5,23%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $65,68 за баррель, что на $3,54 (5,70%) выше итогового значения предыдущей сессии.
Позитивным фактором для рынка на этой неделе стали сообщения о том, что власти Китая смогли сдержать новую волну распространения COVID-
"Мы видели довольно сильное давление в последние недели, на первый план снова вышла ситуация с COVID-19", - говорит экономист ABN Amro Хан сван Клиф, которого цитирует агентство Bloomberg.
По словам эксперта, сегодняшний рост котировок можно в том числе объяснить покупкой активов по низким ценам и положительной динамикой других классов активов.
Также поддержку котировкам оказывает ослабление доллара США. Курс доллара снижается в понедельник относительно основных мировых валют после существенного подъема на прошлой неделе.
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