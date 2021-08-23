В Азербайджане зафиксировано снижение новых случаев COVID-19, за сутки скончались 32 человека

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 тыс. 945 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 394,451 тыс., сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 3 тыс. 69 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 32 человека (накануне - 29). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5 тыс. 340.

От COVID-19 вылечились 346,81 тыс. человек (+1 тыс. 27 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 42 тыс. 301 человек.

За сутки медики провели 10 тыс. 79 тестов на коронавирус против 14 тыс. 976 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 329,920 тыс. тестов на COVID-19.

Н.Аббасова