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Здравоохранение 23.08.2021 20:40

В Азербайджане зафиксировано снижение новых случаев COVID-19, за сутки скончались 32 человека

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 тыс. 945 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 394,451 тыс., сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 3 тыс. 69 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 32 человека (накануне - 29). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5 тыс. 340.

От COVID-19 вылечились 346,81 тыс. человек (+1 тыс. 27 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 42 тыс. 301 человек.

За сутки медики провели 10 тыс. 79 тестов на коронавирус против 14 тыс. 976 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 329,920 тыс. тестов на COVID-19.

Н.Аббасова

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Тэги: КОРОНАВИРУС, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]