В Азербайджане зафиксировано снижение новых случаев COVID-19, за сутки скончались 32 человека

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 тыс. 945 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 394,451 тыс., сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 3 тыс. 69 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 32 человека (накануне - 29). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5 тыс. 340.
От COVID-19 вылечились 346,81 тыс. человек (+1 тыс. 27 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 42 тыс. 301 человек.
За сутки медики провели 10 тыс. 79 тестов на коронавирус против 14 тыс. 976 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 329,920 тыс. тестов на COVID-19.
Н.Аббасова
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