Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9918 RUR   0.023 GBR   2.3196 TRY   0.2002

Цена на нефть

20.08 $/bbl   WTI 62.32 -1.37 Brent 65.18 -1.27

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 23.08.2021 20:53

Минэнерго США продаст до 20 млн баррелей нефти из стратегического резерва

Министерство энергетики США продаст до 20 млн баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR), сообщило ведомство в понедельник.

Заявки от потенциальных покупателей будут приниматься до 31 августа.

Итоги продажи будут объявлены не позднее 13 сентября, а поставки нефти будут осуществляться с 1 октября по 15 декабря.

Котировки октябрьских фьючерсов на WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) взлетели в ходе торгов в понедельник на 5,7% - до $65,66 за баррель. При этом повышение цен отмечается впервые за восемь сессий.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, НЕФТЬ, РЕЗЕРВЫ, ПРОДАЖА


Похожие новости


США ожидают сохранения цены на нефть до ноября на уровне $72/барр. - EIA Сланцевые компании США несут потери, продавая нефть по ценам ниже рыночных из-за хеджевых контрактов Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2021г до $69/барр., в 2022г - до $67/барр В мире много добывающих мощностей - Белый дом Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране на 2021г, снизило - на 2022г США впервые в истории импортировали нефть из Ирана, в марте поставлен 1 млн барр. - статистика

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]