Военные США пока ориентируются на 31 августа как на срок окончания эвакуации из Кабула - Пентагон

Минобороны США в своих действиях пока что исходит из того, что эвакуация через аэропорт Кабула завершится в ранее озвученный срок - 31 августа, заявил в понедельник на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

"Цель - вывезти как можно больше людей как можно быстрее... приоритет - сделать это настолько хорошо, насколько мы можем, до конца этого месяца", - сказал он.

"И как говорил министр (обороны США - ИФ), если ему потребуется еще разговор с главнокомандующим по поводу графика, он так и поступит. Но прямо сейчас мы просто не находимся на этом этапе", - пояснил Кирби.

Также он заявил, что американская стороны осведомлена о заявлениях движения "Талибан" о недопустимости переноса срока завершения эвакуации из Кабула.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия ведет переговоры об использовании аэропорта Кабула для эвакуации граждан и после 31 августа. Кроме того, телеканал Sky news сообщал со ссылкой на представителя правительства Великобритании, что с движением "Талибан" в Афганистане идут переговоры о перспективах сдвинуть с 31 августа крайний срок, к которому западные страны должны завершить эвакуацию через аэропорт Кабула.