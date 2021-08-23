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Дальнее зарубежье 23.08.2021 21:30

Военные США пока ориентируются на 31 августа как на срок окончания эвакуации из Кабула - Пентагон

Минобороны США в своих действиях пока что исходит из того, что эвакуация через аэропорт Кабула завершится в ранее озвученный срок - 31 августа, заявил в понедельник на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

"Цель - вывезти как можно больше людей как можно быстрее... приоритет - сделать это настолько хорошо, насколько мы можем, до конца этого месяца", - сказал он.

"И как говорил министр (обороны США - ИФ), если ему потребуется еще разговор с главнокомандующим по поводу графика, он так и поступит. Но прямо сейчас мы просто не находимся на этом этапе", - пояснил Кирби.

Также он заявил, что американская стороны осведомлена о заявлениях движения "Талибан" о недопустимости переноса срока завершения эвакуации из Кабула.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия ведет переговоры об использовании аэропорта Кабула для эвакуации граждан и после 31 августа. Кроме того, телеканал Sky news сообщал со ссылкой на представителя правительства Великобритании, что с движением "Талибан" в Афганистане идут переговоры о перспективах сдвинуть с 31 августа крайний срок, к которому западные страны должны завершить эвакуацию через аэропорт Кабула.

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Тэги: США, АФГАНИСТАН, УХОД, СРОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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