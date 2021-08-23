Россия настроена на развитие двустороннего ВТС с Саудовской Аравией

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в российском военном ведомстве настроены на динамичное развитие военно-технического сотрудничества (ВТС) с Саудовской Аравией.

"Настроены на поступательное развитие двустороннего взаимодействия в военной и военно-технической сферах по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес", - сказал Шойгу на встрече с заместителем министра обороны Саудовской Аравии принцем Xаледом бен Салманом Аль-Саудом в понедельник.

Шойгу поблагодарил принца за то, что он посетил VII-й Международный военно-технический форум "Армия-2021".

В присутствии Шойгу заместителем министра обороны России Александром Фоминым и замминистра обороны королевства было подписано Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Саудовской Аравии о военном сотрудничестве.