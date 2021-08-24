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Макроэкономика 24.08.2021 12:15

Оценка роста ВВП Германии во II квартале улучшена до 1,6%

Экономика Германии во втором квартале 2021 года выросла на 1,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).

Предварительно было объявлено о росте ВВП в минувшем квартале на 1,5%. Эксперты не ожидали пересмотра показателя, сообщает Trading Economics.

В годовом выражении ВВП Германии увеличился на 9,4% (предварительная оценка - рост на 9,2%). Пересмотра оценки также не ожидалось.

Потребительские расходы в Германии в апреле-июне выросли на 3,2% относительно предыдущего квартала, государственные расходы увеличились на 1,8%.

В то же время темпы роста импорта и экспорта замедлились. Экспорт вырос на 0,5% по сравнению с 1,4% тремя месяцами ранее, импорт увеличился на 2,1% против 4,2% в предыдущем квартале.

В январе-марте 2021 года экономика ФРГ сократилась на 2% относительно предыдущего квартала, ранее сообщалось о снижении ВВП на 1,8%. В годовом выражении падение ВВП составило 3,1%.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЭКОНОМИКА, КВАРТАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]