Джонсон планирует обсудить на саммите G7 поддержку афганского народа

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что на саммите стран "группы семи" намерен обсудить поддержку афганского населения, в том числе оказание гуманитарной помощи.
"Сегодня я проведу чрезвычайное заседание G7, чтобы скоординировать нашу реакцию на кризис в Афганистане", - написал Джонсон в твиттере.
"Я попрошу моих друзей и союзников поддерживать афганский народ и нарастить поддержку беженцев и гуманитарную помощь. Мы будем продолжать использовать все гуманитарные и дипломатические рычаги давления для того, чтобы обеспечить соблюдение гражданских прав и сохранить те успехи, которых удалось достичь в Афганистане за последние два десятилетия", - отметил он.
Ранее сообщалось, что срочные переговоры лидеров стран G7, посвященные проблеме Афганистана, состоятся во вторник по инициативе Великобритании в режиме видеоконференции.
Ожидается, что лидеры G7 обсудят, в частности, операцию по эвакуации гражданских лиц из аэропорта Кабула.
Также председатель Еврокомиссии Урсула вон дер Ляйен планирует поднять вопрос относительно схемы приема и размещения беженцев из Афганистана. По ее словам, у беженцев должны быть "законные и безопасные маршруты по всему миру, организованные нами, международным сообществом".
После начала вывода войск стран НАТО из Афганистана в апреле, боевики группировки "Талибан" ускорили темп захвата территорий в стране. 15 августа талибы вошли в столицу Афганистана Кабул, заявив о создании нового Исламского эмирата Афганистан. Это спровоцировало спешную эвакуацию иностранцев и тысяч афганцев из страны, из-за чего начался хаос в аэропорту города. В настоящее время безопасность в аэропорту обеспечивают военные США и некоторых их союзников. Подступы к аэропорту контролируют талибы.
Одним из наиболее актуальных вопросов является то, когда завершится операция по эвакуации гражданских из афганской столицы. Изначально считалось, что эта операция закончится 31 августа: именно к этому дню США планировали завершить вывод своего контингента из Афганистана. Однако в последние дни в западных странах все чаще говорят о том, что технически невозможно за оставшиеся дни вывезти всех людей, имеющих основания покинуть Афганистан. В свою очередь, талибы пока что заявляют, что против продления дедлайна: по их мнению, США и их партнеры сами виноваты в создавшейся ситуации, так как не сумели заблаговременно начать эвакуацию гражданских лиц.
Афганистан сейчас стремятся покинуть иностранцы, а также афганцы, в последние годы помогавшие иностранным военным и чиновникам. Кроме того, в аэропорт пытаются прорваться жители Афганистана, у которых нет формальных оснований просить убежище за границей.
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