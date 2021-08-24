В СНГ надеются, что Украина вернется к сотрудничеству в рамках Содружества - глава Исполкома СНГ

В СНГ рассчитывают, что Киев вернется к сотрудничеству в рамках Содружества, это выгодно всем, заявил председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Я направил поздравительные телеграммы в адрес руководства Украины как руководитель международной организации. Выразил надежду, и это надежда представителей всех государств Содружества о том, что Украина вернется к сотрудничеству в рамках СНГ. Потому что такое взаимодействие, такое сотрудничество выгодно не только народу Украины, оно выгодно всем нам", - сказал Лебедев.

Во вторник с его участием в штаб-квартире Содружества в Минске проходит заседание Совета постпредов стран СНГ.

"Мы - многовековые соседи, мы - братские народы и поэтому мы очень надеемся, что дружба, сотрудничество вернутся в отношения между государствами СНГ и Украины", - добавил он.