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СНГ 24.08.2021 13:04

В СНГ надеются, что Украина вернется к сотрудничеству в рамках Содружества - глава Исполкома СНГ

В СНГ рассчитывают, что Киев вернется к сотрудничеству в рамках Содружества, это выгодно всем, заявил председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Я направил поздравительные телеграммы в адрес руководства Украины как руководитель международной организации. Выразил надежду, и это надежда представителей всех государств Содружества о том, что Украина вернется к сотрудничеству в рамках СНГ. Потому что такое взаимодействие, такое сотрудничество выгодно не только народу Украины, оно выгодно всем нам", - сказал Лебедев.

Во вторник с его участием в штаб-квартире Содружества в Минске проходит заседание Совета постпредов стран СНГ.

"Мы - многовековые соседи, мы - братские народы и поэтому мы очень надеемся, что дружба, сотрудничество вернутся в отношения между государствами СНГ и Украины", - добавил он.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]