ИВ Шамахинского района свыше 1,5 млн манатов на работы по благоустройству

Исполнительная власть Шамахинского района привлекла три компании для проведения работ по благоустройству, заключив с ними контракты на общую сумму 1 млн 533,363 тыс. манатов.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, первый контракт заключен с компанией «Meqaplus» для асфальтирования дорог города Шамаха. Стоимость контракта – 573,979 тыс. манатов.

Предметом второго контракта, заключенного с «EL-Seym Inshaat», являются работы по благоустройству улиц города Шамаха. Стоимость заключенного контракта – 464,474 тыс. манатов.

Третьим контрактом, заключенным с «Ugur Tikinti», предусмотрен ремонт кольцевой прилегающей автодороги, расположенной на транспортной развязке на территории города Шамаха. Сумма контракта – 494,91 тыс. манатов.

Х.Насирзаде