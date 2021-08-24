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Регион 24.08.2021 12:02

Пашинян отказывается предоставить Азербайджану транспортный коридор в Нахчыван

Армения готова разблокировать региональные коммуникации с Азербайджаном, но транспортный коридор в Нахчыванскую автономную республику через свою территорию не предоставит, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"В рамках работы трехсторонней рабочей группы мы имеем серьезную возможность прорвать блокаду Армении. Это довольно сложный процесс, который еще более усложняется провокационными заявлениями Баку о каких-то коридорах. Повторю еще раз, в заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января нет речи о коридоре через Армению", - заявил армянский премьер, выступая во вторник в Национальном Собрании.

По его словам, "как Армения через территорию Азербайджана должна получить дорогу в РФ и Иран, так и Азербайджан через территорию Армении должен получить дорогу для коммуникаций со своим регионoм".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, НАХЧЫВАН, КОРИДОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]