Пашинян отказывается предоставить Азербайджану транспортный коридор в Нахчыван

Армения готова разблокировать региональные коммуникации с Азербайджаном, но транспортный коридор в Нахчыванскую автономную республику через свою территорию не предоставит, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"В рамках работы трехсторонней рабочей группы мы имеем серьезную возможность прорвать блокаду Армении. Это довольно сложный процесс, который еще более усложняется провокационными заявлениями Баку о каких-то коридорах. Повторю еще раз, в заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января нет речи о коридоре через Армению", - заявил армянский премьер, выступая во вторник в Национальном Собрании.

По его словам, "как Армения через территорию Азербайджана должна получить дорогу в РФ и Иран, так и Азербайджан через территорию Армении должен получить дорогу для коммуникаций со своим регионoм".