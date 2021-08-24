МИД Украины опроверг сообщения о захваченном в Афганистане украинском самолете

В МИД Украины опровергли информацию о якобы "захваченном" в Кабуле (Афганистан) украинском самолете.
"Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо нет. Информация о "захваченном самолете", которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности", - сообщил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.
Спикер МИД подчеркнул, что все самолеты, которые привлекала Украина для эвакуации из Афганистана, "безопасно вернулись в Украину". Он напомнил, что состоялось три эвакуационных рейса, которыми вывезли 256 человек.
Ранее некоторые СМИ сообщили со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Енина, что 17 августа неизвестные якобы захватили украинский самолет, прибывший в Кабул для эвакуации граждан Украины, вывезли на нем других пассажиров в Иран.
Со своей стороны, Николаенко отметил в связи с этим, что "заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в целом объяснял беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы вытянуть украинцев".
"Должны понимать, что ситуация в аэропорту приближена к хаосу, многие люди пытаются зацепиться хотя бы за какую-то возможность покинуть страну. Нужно было обеспечить, чтобы необходимы люди сели на необходимый самолет в безопасных условиях, и дальше безопасно вернулись домой", - рассказал Николенко.
Он подчеркнул, что МИД остается на связи с украинцами, которые продолжают оставаться в Афганистане, и прорабатывает возможные безопасные пути их эвакуации.
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