Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9955 RUR   0.023 GBR   2.3324 TRY   0.2016

Цена на нефть

23.08 $/bbl   WTI 65.64 3.50 Brent 68.75 3.57

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 24.08.2021 12:10

Добыча газа с месторождения Шах-Дениз в январе-июле увеличилась на 9%

Добыча газа с месторождения Шах-Дениз в январе-июле 2021 года составила 12 млрд кубометров, что на 9,1% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве энергетики Азербайджана.

"В январе-июле 2021 года в Азербайджане добыто 24,1 млрд кубометров газа (рост на 7,8%). При этом попутного газа с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) добыто 7,5 млрд кубометров (рост на 7,1%), с месторождения Шах-Дениз - 12 млрд кубометров природного газа (рост на 9,1%), 4,6 млрд кубометров – на долю месторождений, разрабатываемых компанией SOCAR/ГНКАР (рост на 7%)", - сообщили в ведомстве.

В министерстве сообщили, что с момента начала разработки с блока АЧГ и на 1 августа 2021 года было добыто более 537 млн тонн нефти и 184 млрд кубометров попутного газа, с месторождения Шах-Дениз - свыше 32 млн тонн конденсата и 147 млрд кубометров природного газа, экспортировано с месторождения Шах-Дениз - более 100 млрд кубометров газа.

Добыча нефти и попутного газа с блока АЧГ началась с ноября 1997 года. В настоящее время доля британской BP (оператор проекта разработки блока АЧГ) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%).

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%)

Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГАЗ, ДОБЫЧА


Похожие новости


Добыча попутного газа в Азербайджане в I полугодии осталась на уровне января-июня 2020г Добыча газа с месторождения Шах-дениз в январе-июне увеличилась на 6% Добыча газа с месторождения Шах-дениз в январе-мае увеличилась на 5% Азербайджан сократил в I квартале добычу попутного газа на 4% Норвегия в январе увеличила добычу углеводородов на 8,1% Дания прекратит добычу углеводородов в Северном море к 2050 году

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]