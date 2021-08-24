Добыча газа с месторождения Шах-Дениз в январе-июле увеличилась на 9%

Добыча газа с месторождения Шах-Дениз в январе-июле 2021 года составила 12 млрд кубометров, что на 9,1% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве энергетики Азербайджана.

"В январе-июле 2021 года в Азербайджане добыто 24,1 млрд кубометров газа (рост на 7,8%). При этом попутного газа с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) добыто 7,5 млрд кубометров (рост на 7,1%), с месторождения Шах-Дениз - 12 млрд кубометров природного газа (рост на 9,1%), 4,6 млрд кубометров – на долю месторождений, разрабатываемых компанией SOCAR/ГНКАР (рост на 7%)", - сообщили в ведомстве.

В министерстве сообщили, что с момента начала разработки с блока АЧГ и на 1 августа 2021 года было добыто более 537 млн тонн нефти и 184 млрд кубометров попутного газа, с месторождения Шах-Дениз - свыше 32 млн тонн конденсата и 147 млрд кубометров природного газа, экспортировано с месторождения Шах-Дениз - более 100 млрд кубометров газа.

Добыча нефти и попутного газа с блока АЧГ началась с ноября 1997 года. В настоящее время доля британской BP (оператор проекта разработки блока АЧГ) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%).

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%)

Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.

Н.Аббасова