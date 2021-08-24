В России 18,8 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, 794 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 18 тыс. 833 случаев, умерли за сутки 794 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 18 833 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 463 (7,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
В Москве за минувшие сутки зарегистрированы 1 тыс. 105 новых случаев COVID-19, это минимальные показатели с 10 марта текущего года.
Московская область за последние сутки показала самый высокий среди регионов страны уровень заболеваемости коронавирусом - там заболели 1 тыс. 125 человек.
В РФ за сутки умерли 794 человека, накануне, в понедельник, в стране были зарегистрированы 776 смертей. Наибольшая смертность зафиксирована в столице - 56 летальных случаев, в Санкт-Петербурге - 39, в Краснодарском крае - 33.
По выздоровлению из российских больниц было выписано 18 тыс. 636 пациентов, в Москве - 2 тыс. 148.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 785 тыс. 374 случаев коронавирусной инфекции, 177 тыс. 614 умерших и 6 млн 053 тыс. 503 выписанных.
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