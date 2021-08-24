ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) города Гянджи привлекло ООО «Dayaq Inshaat» для выполнения работ по капремонту жилищного фонда.
Согласно данным сайта www.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 984,568 тыс. манатов.
Как отмечалось ранее, ЖКХ Гянджи 8 декабря 2020 года привлекло ООО «OASA» для выполнения капремонта жилищного фонда, заключив контракт на 984,995 тыс. манатов.
Х.Насирзаде
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