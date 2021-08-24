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24.08.2021 12:45

ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) города Гянджи привлекло ООО «Dayaq Inshaat» для выполнения работ по капремонту жилищного фонда.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 984,568 тыс. манатов.

Как отмечалось ранее, ЖКХ Гянджи 8 декабря 2020 года привлекло ООО «OASA» для выполнения капремонта жилищного фонда, заключив контракт на 984,995 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЖКХ, ГЯНДЖА, РЕМОНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]