ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) города Гянджи привлекло ООО «Dayaq Inshaat» для выполнения работ по капремонту жилищного фонда.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 984,568 тыс. манатов.

Как отмечалось ранее, ЖКХ Гянджи 8 декабря 2020 года привлекло ООО «OASA» для выполнения капремонта жилищного фонда, заключив контракт на 984,995 тыс. манатов.

Х.Насирзаде