Азеришыг направит около 4 млн манатов на обеспечение электроэнергией историко-культурного заповедника «Басгал»

ОАО «Азеришыг» направитоколо 4 млн манатов на работы по обеспечению электроэнергией Государственного историко-культурного заповедника «Басгал» в Исмаиллинском районе.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» согласно материалам сайта www.tender.gov.az с ООО «Admiral-2012» подписан соответствующий контракт.

Сумма контракта - 3 млн 955,794 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков