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Инфраструктура и тендеры 24.08.2021 12:52

Азеришыг направит около 4 млн манатов на обеспечение электроэнергией историко-культурного заповедника «Басгал»

ОАО «Азеришыг» направитоколо 4 млн манатов на работы по обеспечению электроэнергией Государственного историко-культурного заповедника «Басгал» в Исмаиллинском районе.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» согласно материалам сайта www.tender.gov.az с ООО «Admiral-2012» подписан соответствующий контракт.

Сумма контракта - 3 млн 955,794 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРИШЫГ, ТЕНДЕР, ПОБЕДИТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]