ИВ Шеки направило свыше 400 тыс. манатов на капремонт жилищного фонда в городе

Исполнительная власть города Шеки привлекла ООО «Takamul» для осуществления работ по капремонту жилищного фонда в городе.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, с обществом заключен соответствующий контракт на сумму 406,540 тыс. манатов.

Э.Шафиев