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Инфраструктура и тендеры 24.08.2021 12:54

ИВ Шеки направило свыше 400 тыс. манатов на капремонт жилищного фонда в городе

Исполнительная власть города Шеки привлекла ООО «Takamul» для осуществления работ по капремонту жилищного фонда в городе.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, с обществом заключен соответствующий контракт на сумму 406,540 тыс. манатов.

Э.Шафиев

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ШЕКИ, ТЕНДЕР, КАПРЕМОНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]