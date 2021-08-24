Доходы SOCAR от деятельности в Украине в 2020г составили почти $500 млн

Доходы компании «SOCAR Energy Ukraine» («дочка» компании SOCAR) от деятельности в Украине в 2020 году составили 832,058 млн манатов ($489,4 млн по текущему курсу), что на 14,1% больше показателя 2019г.

Такие данные приводятся в отчете SOCAR об устойчивом развитии за 2020 год, опубликованном на сайте компании, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

В 2020 году операционные доходы SOCAR Energy Ukraine составили 769,05 млн манатов (рост на 16,8%), отчисления государству - 3,36 млн манатов (спад на 14,6%), выплаты на заработную плату, соцзащиту и льготы – 22,531 млн манатов (спад на 32,4%).

Кроме того, в 2020 году расходы компании на улучшение экологической ситуации в Украине составили $237 тыс. против $255 тыс. в 2019 году.

Согласно отчету, инвестиции SOCAR в Украину на конец 2020 года оцениваются порядка $300 млн.

SOCAR посредством компании SOCAR Enerjy Ukrayna начала свою деятельность в Украине в декабре 2009 года. Компания владеет в Украине сетью из 60 АЗС и 4 нефтебазами.

Н.Аббасова