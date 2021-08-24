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ТЭК 24.08.2021 13:08

Доходы SOCAR от деятельности в Украине в 2020г составили почти $500 млн

Доходы компании «SOCAR Energy Ukraine» («дочка» компании SOCAR) от деятельности в Украине в 2020 году составили 832,058 млн манатов ($489,4 млн по текущему курсу), что на 14,1% больше показателя 2019г.

Такие данные приводятся в отчете SOCAR об устойчивом развитии за 2020 год, опубликованном на сайте компании, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

В 2020 году операционные доходы SOCAR Energy Ukraine составили 769,05 млн манатов (рост на 16,8%), отчисления государству - 3,36 млн манатов (спад на 14,6%), выплаты на заработную плату, соцзащиту и льготы – 22,531 млн манатов (спад на 32,4%).

Кроме того, в 2020 году расходы компании на улучшение экологической ситуации в Украине составили $237 тыс. против $255 тыс. в 2019 году.

Согласно отчету, инвестиции SOCAR в Украину на конец 2020 года оцениваются порядка $300 млн.

SOCAR посредством компании SOCAR Enerjy Ukrayna начала свою деятельность в Украине в декабре 2009 года. Компания владеет в Украине сетью из 60 АЗС и 4 нефтебазами.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: УКРАИНА, SOCAR, ДОХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]