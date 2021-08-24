Армянских женщин привлекут на службу в боевые части - Пашинян

В рамках реформы вооружённых сил правительство намерено привлечь женщин на службу в боевые армейские части, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Пункт о более широком вовлечении женщин в боевые части ВС есть в нашей программе. Тезис об участии женщин не имеет идеологической основы, а обусловлен исключительно прагматическим расчетом", - заявил армянский премьер во вторник, выступая в парламенте.

Он отметил, что женщины составляют большинство населения Армении.

"Речь том, чтобы максимально использовать этот потенциал", - сказал он.

При этом Пашинян подчеркнул, что "привлечение женщин к службе в ВС не означает, что в армии они будут служить наравне с мужчинами".