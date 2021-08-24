Швейцарская New Stream снова не добилась пересмотра решения о взыскании в пользу Сбербанка почти 6 млрд рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд во вторник отклонил жалобу швейцарской New Stream Trading AG на прекращение производства по ее заявлению о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам иска Сбербанка России о взыскании 5,8 млрд рублей, следует из картотеки суда.

В материалах дела поясняется, что компания 6 апреля 2021 года одновременно с заявлением подала ходатайство о восстановлении пропущенного срока на подачу заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам. Однако суд пришел к выводу, что причина опоздания для подачи заявления не является уважительной, и 2 июня прекратил по нему производство.

Не согласившись с этим, компания подала апелляцию, которую суд во вторник и отклонил.

Ранее сообщалось, что Верховный суд (ВС) РФ в начале августа отказал New Stream Trading AG в отмене решения судов нижестоящих инстанций о взыскании по иску Сбербанка России 5,8 млрд рублей.

В определении ВС РФ, размещенном на сайте, поясняется, что "существенных нарушений судами норм материального и (или) процессуального права, повлиявших на исход дела, судами не допущено".

Девятый арбитражный апелляционный суд 9 декабря 2020 года подтвердил решение Арбитражного суда Москвы, который 24 августа удовлетворил иск Сбербанка к New Stream Trading AG о взыскании 5,8 млрд рублей. Арбитражный суд Московского округа 6 апреля 2021 года оставил решение в силе.

Сбербанк просил взыскать с иностранной компании (поручитель) 5,8 млрд рублей, в том числе 5,6 млрд рублей задолженности, 225,9 млн рублей процентов и 101,6 тыс. рублей за использование лимита.

Сбербанк в сентябре 2019 года подал в Арбитражный суд Москвы и Арбитражный суд Тюменской области иски против New Stream Trading AG на общую сумму 28,1 млрд рублей.

Иск на 22,3 млрд рублей подан в Арбитражный суд Тюменской области. Суд его удовлетворил.

По обоим заявлением третьим лицом является "Антипинский НПЗ".