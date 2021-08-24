Венгрия рассчитывает осенью заключить новый долгосрочный договор на поставки газа с "Газпромом", он будет рассчитан на 15 лет, сообщил глава МИД страны Петер Сиярто.

"Вскоре заканчивается наш долгосрочный договор о поставке газа, мы готовы к тому, чтобы заключить новый долгосрочный договор с "Газпромом". Сейчас мы уже на заключительном этапе, в Санкт-Петербурге в понедельник с генеральным директором "Газпрома", господином Миллером мы обсудим последние подробности этого договора", - сказал Сиярто на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Думаю, что осенью мы сможем снова заключить 15-летний долгосрочный договор с хорошими, приемлемыми условиями", - добавил он.