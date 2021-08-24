Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9955 RUR   0.023 GBR   2.3324 TRY   0.2016

Цена на нефть

23.08 $/bbl   WTI 65.64 3.50 Brent 68.75 3.57

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 24.08.2021 17:11

Будапешт рассчитывает осенью заключить новый долгосрочный договор на поставки газа с "Газпромом" - глава МИД Венгрии

Венгрия рассчитывает осенью заключить новый долгосрочный договор на поставки газа с "Газпромом", он будет рассчитан на 15 лет, сообщил глава МИД страны Петер Сиярто.

"Вскоре заканчивается наш долгосрочный договор о поставке газа, мы готовы к тому, чтобы заключить новый долгосрочный договор с "Газпромом". Сейчас мы уже на заключительном этапе, в Санкт-Петербурге в понедельник с генеральным директором "Газпрома", господином Миллером мы обсудим последние подробности этого договора", - сказал Сиярто на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Думаю, что осенью мы сможем снова заключить 15-летний долгосрочный договор с хорошими, приемлемыми условиями", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]