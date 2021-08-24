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Дальнее зарубежье 24.08.2021 17:34

В Израиле зарегистрировали рекордно высокое за полгода суточное число заражений COVID-19

В Израиле зарегистрировали рекордно высокое за последние дни число заражений коронавирусом COVID-19 в одни сутки - свыше 9,8 тыс., сообщает The Times of Israel во вторник.

Таким образом, вместе с новыми выявленными случаями за последние 24 часа число зарегистрированных заражений COVID-19 в Израиле с начала пандемии превысило более 1 млн человек.

Самое высокое число случаев коронавируса за сутки в Израиле выявили в январе этого года, тогда показатель достиг 10 тыс. за день. Всего к настоящему моменту в стране болеют коронавирусом 72,5 тыс. человек, свыше 1,1 тыс. госпитализированы, и из них 678 в тяжелом состоянии.

Не получили вакцину от COVID-19 в Израиле более 1 млн человек, среди них выше 16% - члены ультраортодоксальных течений иудаизма, и около 30% - население арабского происхождения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИЗРАИЛЬ, КОРОНАВИРУС, ПРОБЛЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]