В Израиле зарегистрировали рекордно высокое за полгода суточное число заражений COVID-19

В Израиле зарегистрировали рекордно высокое за последние дни число заражений коронавирусом COVID-19 в одни сутки - свыше 9,8 тыс., сообщает The Times of Israel во вторник.

Таким образом, вместе с новыми выявленными случаями за последние 24 часа число зарегистрированных заражений COVID-19 в Израиле с начала пандемии превысило более 1 млн человек.

Самое высокое число случаев коронавируса за сутки в Израиле выявили в январе этого года, тогда показатель достиг 10 тыс. за день. Всего к настоящему моменту в стране болеют коронавирусом 72,5 тыс. человек, свыше 1,1 тыс. госпитализированы, и из них 678 в тяжелом состоянии.

Не получили вакцину от COVID-19 в Израиле более 1 млн человек, среди них выше 16% - члены ультраортодоксальных течений иудаизма, и около 30% - население арабского происхождения.