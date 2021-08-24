В Израиле зарегистрировали рекордно высокое за полгода суточное число заражений COVID-19

В Израиле зарегистрировали рекордно высокое за последние дни число заражений коронавирусом COVID-19 в одни сутки - свыше 9,8 тыс., сообщает The Times of Israel во вторник.
Таким образом, вместе с новыми выявленными случаями за последние 24 часа число зарегистрированных заражений COVID-19 в Израиле с начала пандемии превысило более 1 млн человек.
Самое высокое число случаев коронавируса за сутки в Израиле выявили в январе этого года, тогда показатель достиг 10 тыс. за день. Всего к настоящему моменту в стране болеют коронавирусом 72,5 тыс. человек, свыше 1,1 тыс. госпитализированы, и из них 678 в тяжелом состоянии.
Не получили вакцину от COVID-19 в Израиле более 1 млн человек, среди них выше 16% - члены ультраортодоксальных течений иудаизма, и около 30% - население арабского происхождения.
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