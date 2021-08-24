ЕС оказывает гуманитарную помощь афганцам через работающие в стране НПО после эвакуации своего персонала

Гуманитарная помощь Евросоюза афганцам распределяется работающими в стране неправительственными организациями при том, что из Афганистана уже эвакуированы почти все сотрудники ЕС, сообщил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Балаш Уйвари.
"Мы всегда работаем при посредничестве организаций-партнеров на местах. Гуманитарная помощь не поступает через правительства или вооруженные группы. Она всегда осуществляется через неправительственные организации, международные организации, в том числе ООН", - объяснил пресс-секретарь.
Он назвал цифры помощи, которая была оказана Афганистану в 2021 году: 57 млн евро были выделены на оказание гуманитарной помощи в Афганистане и еще 22 млн - для афганских беженцев в соседних странах.
Объявленные в преддверии саммита G7 председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен планы выделить для афганцев дополнительно более 200 млн евро также предусматривают гуманитарную помощь в самой стране и приграничных с ней районах.
"Эвакуация персонала ЕС проведена в значительном масштабе. У нас на местах остается только ограниченное количество сотрудников из гуманитарного департамента Еврокомиссии. Что важно, мы по-прежнему наблюдаем там присутствие наших партнеров. Мы не получали информации о том, что сокращено количество людей, способных выполнять гуманитарную работу, они продолжают нести свои обязанности и помогают тем, кто нуждается", - сказал Уйвари.
Евросоюз продолжит поддерживать организации-партнеры, пока они там находятся, в оказании помощи нуждающимся афганцам, резюмировал представитель Еврокомиссии.
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