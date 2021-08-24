Во Франции рекомендовали вводить третью дозу вакцины от COVID-19 людям старше 65 лет

Французский орган по надзору за здоровьем (HAS) во вторник порекомендовал вводить третью, бустерную, дозу прививки от коронавируса COVID-19 людям старше 65 лет и тем, кто особенно сильно подвержен риску развития серьезных форм заболевания, сообщают парижские СМИ.

HAS посоветовал людям старше 65 лет и тем, кто подвержен риску развития серьезных форм заболевания, делать дополнительную дозу прививки от коронавируса, используя при этом препараты компаний Pfizer или Moderna.

В прошлом месяце во Франции начали вводить третью дозу вакцин представителям наиболее уязвимых категорий населения, среди которых были и те, кто находится в домах престарелых. Всего в эту категорию входит около 5 млн человек в стране.

HAS предложил расширить критерии для тех, кто имеет право на третью прививку, добавив, что "приоритетом на следующие несколько недель является увеличение количества вакцинаций, особенно в возрастной группе 80+, где охват остается недостаточным".

За весь период пандемии во Франции было зарегистрировано более 6,6 млн случаев заражения коронавирусом и около 113 тыс. смертей от заболевания.