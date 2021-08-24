Председатель Высшего совета по примирению в Афганистане обсудил ситуацию в стране с главой турецкого МИД

Председатель Высшего совета по примирению в Афганистане Абдулла Абдулла во вторник провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
"В телефонном разговоре с министром иностранных дел Турции мы обменялись мнениями о текущей ситуации в Афганистане. Мы повторили наш призыв к миру и стабильности в стране, инклюзивному правительству и хорошим отношениям с регионом и миром", - сообщил Абдулла в твиттер.
Наряду с этим, в афганском сегменте социальных сетей пользователи обращают внимание на исчезновение из публичного пространства заместителя лидера талибов муллы Барадара, возглавлявшего переговорную делегацию движения в Дохе.
На прошлой неделе из Катара он вернулся в Кандагар, а затем прибыл в Кабул. С тех пор Барадар не появляется на публике и во всех официальных сообщениях талибов о переговорах с представителями бывших властей, политических и религиозных деятелей фигурируют лидеры сети "Хаккани" - наиболее агрессивной ветви "Талибан".
Наблюдатели считают, что это может свидетельствовать о том, что власть в движении захватили самые крайние радикалы. В таком случае, говорят они, вряд ли можно ожидать от талибов конструктивных переговоров по поводу создания правительства демократических свобод.
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