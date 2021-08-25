Лавров возглавит делегацию РФ на сессии Генассамблеи ООН в сентябре

Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на сегменте высокого уровня 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая пройдет 21-27 сентября в Нью-Йорке, соответствующее распоряжение президента России опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.
В состав российской делегации, среди прочих, войдет курирующий деятельность международных организаций заместитель Лаврова Сергей Вершинин, директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков, а также председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Кроме того, в списке в качестве члена делегации указан председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, которому США в 2019 году отказали в визе для участия в Генассамблее ООН. Тогда, помимо Слуцкого, отказ в американской визе получили 10 сотрудников МИД РФ, занимавший в то время пост главы комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, а также глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
В 2020 году юбилейная 75-я сессия Генассамблеи ООН прошла в виртуальном формате из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Армянские военные вновь обстреляли позиции азербайджанской армии на границе - Минобороны Азербайджана
Президент Алиев и новый посол Бельгии в Азербайджане обсудили шаги для увеличения товарооборота
ООН намерена поддержать инициативы Азербайджана в переходе к «зеленой экономике»
Суд в ФРГ вынесет решение по делу "Северного потока 2"
Манат дешевеет к евро, стабилен к рублю
Цены на нефть опускаются после двух дней уверенного роста, Brent на уровне $70,67 за баррель
В Азербайджане рост новых случаев COVID-19, за сутки скончались 30 человек
США передали Азербайджану 10 собак-миноискателей
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ИВ Шамахинского района свыше 1,5 млн манатов на работы по благоустройству
ИВ Гянджи направит свыше 8,5 млн манатов на строительство жилых зданий
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Адаптация к новым реалиям – максимизация эффективности и производительности
Летняя школа SME Банкинга продолжает свою работу
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог