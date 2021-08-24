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24.08.2021 17:01

Адаптация к новым реалиям – максимизация эффективности и производительности

yчитывая, что в связи с глобальной пандемией по-прежнему остается достаточно много неопределенностей, было принято решение провести в этом году Ежегодную Каспийскую Техническую Конференцию SPE в виде виртуального мероприятия вместо традиционной октябрьской конференции в Баку.


В то время как формат меняется, цели проведения конференции по-прежнему будут заключаться в объединении специалистов в области нефти и газа в Азербайджане и Каспийском регионе для обсуждения последних технических разработок и продвижения региона в качестве центра технических инноваций и экспертных знаний в нефтегазовой отрасли.

Регистрация на конференцию уже открыта. Несмотря на то, что в этом году физически мероприятие не состоится, новый формат откроет конференцию для еще более широкой аудитории, которая сможет получить доступ к технической программе без логистических ограничений. Кроме того, впервые вместо обычного делегатского взноса SPE предоставит бесплатный доступ к мероприятию, которое стало возможным только благодаря постоянной поддержке наших спонсоров.
Переход в формат виртуальной конференции объясняется такими факторами, как неопределенность вокруг продолжающейся глобальной пандемии, включая ограничения на поездки и доступ к визам. Принимая во внимание изменение формата, цель проведения конференции по-прежнему заключается в продвижении Каспийского региона как центра технических инноваций и экспертизы в нефтегазовом секторе, а также в объединении нефтегазовых профессионалов в Азербайджане и Каспийском регионе для обсуждения последних технических разработок.


Как и Каспийская техническая конференция 2020 года, успешно зарекомендовавшая себя как виртуальное мероприятие, конференция SPE этого года будет включать в себя полную техническую программу на 2021 год и все панельные сессии, а также другие элементы, запланированные для традиционного мероприятия, включая Региональный студенческий саммит SPE. В этом году мы будем использовать новый виртуальный интерфейс, который обеспечит расширенные возможности для нетворкинга, общение один на один, сеансы вопросов и ответов в реальном времени и инструмент поиска искусственным интеллектом (ИИ) совпадений между участниками и непосредственно их областью интересов для предоставления полезных возможностей в рамках целевого взаимодействия.


Конференция SPE, являющаяся признанной международной площадкой и ключевым событием для нефтегазовой отрасли Каспия, ежегодно собирает спикеров и участников высокого уровня для обсуждения ключевых нефтегазовых проектов в регионе. В этом году конференция включает обширную техническую программу, охватывающую самые разные темы. Три темы пленарных панелей включают: «Открытие ценностей с помощью новых технологий и цифровизации»; «Привлечение и удержание талантов на сложном рынке» и «Максимальное повышение эффективности в современных меняющихся условиях».
Чтобы узнать больше о 8-й ежегодной Каспийской технической конференции SPE, посетите: https://www.spe.org/.../caspian-technical-conference.html

SPE Communications

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]