США передали Азербайджану 10 собак-миноискателей

Институт наследия Маршалла США (Marshall Legacy Institute, MLI) передал Национальному Агентству Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) 10 собак, специально обученных для поиска мин.
«Всего до июля 2023 года Институт планирует безвозмездно передать Азербайджану 30 собак-миноискателей. Эти собаки будут задействованы в разминировании освобожденных территорий Азербайджана в Карабахе», сообщает ANAMA.
Первые 10 собак были доставлены в Азербайджан 23 августа самолетом авиакомпании Silk Way West Airlines.
«Президент Института наследия Маршалла Перри Балтимор и председатель правления ANAMA Вугар Сулейманов 26 августа подпишут в Баку меморандум о взаимопонимании. Также планируется однодневный рабочий визит представителей Института на освобожденные территории (в Карабахе – ИФ) с целью посещения центра обучения собак-миноискателей ANAMA в Физулинском районе», - сообщили в ANAMA.
Сотрудничество между ANAMA и MLI началось в 2005 году. До сих пор Институт при поддержке Госдепартамента США и индивидуальных доноров предоставил 36 собак-миноискателей и 4 собаки для поиска взрывчатых веществ для программы разминирования территорий Азербайджана.
Э.Шафиев
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