Страны ОДКБ договорились отслеживать ситуацию с перемещением беженцев из Афганистана

Ситуация с беженцами и миграционными потоками из Афганистана обсуждена на 24-м заседании Координационного совета руководителей компетентных органов государств - членов ОДКБ по вопросам борьбы с незаконной миграцией (КСБНМ).
"В ходе работы участниками заседания был принят к сведению доклад члена КСБНМ от Республики Таджикистан о ситуации, складывающейся с беженцами из Афганистана", - сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
На заседании было определено, что "члены КСБНМ продолжат на постоянной основе проводить мониторинг ситуации, связанной с перемещением граждан из Афганистана в поисках убежища", сообщил пресс-секретарь.
По его словам, "таджикская сторона, с учётом военно-политической ситуации в Афганистане, в случае потенциальной угрозы массового пересечения границ государств - членов ОДКБ лицами, ищущими убежище, направит информацию в секретариат ОДКБ для дальнейшего информирования членов КСБНМ".
"Кроме того, участники заседания КСБНМ позитивно оценили результаты проделанной работы в отчетном периоде по контролю за миграционными процессами и противодействию незаконной миграции. А также - подтвердили необходимость дальнейшего объединения усилий в целях комплексного противостояния нелегальной миграции", - сообщил Зайнетдинов.
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