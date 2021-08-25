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СНГ 25.08.2021 02:03

Страны ОДКБ договорились отслеживать ситуацию с перемещением беженцев из Афганистана

Ситуация с беженцами и миграционными потоками из Афганистана обсуждена на 24-м заседании Координационного совета руководителей компетентных органов государств - членов ОДКБ по вопросам борьбы с незаконной миграцией (КСБНМ).

"В ходе работы участниками заседания был принят к сведению доклад члена КСБНМ от Республики Таджикистан о ситуации, складывающейся с беженцами из Афганистана", - сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

На заседании было определено, что "члены КСБНМ продолжат на постоянной основе проводить мониторинг ситуации, связанной с перемещением граждан из Афганистана в поисках убежища", сообщил пресс-секретарь.

По его словам, "таджикская сторона, с учётом военно-политической ситуации в Афганистане, в случае потенциальной угрозы массового пересечения границ государств - членов ОДКБ лицами, ищущими убежище, направит информацию в секретариат ОДКБ для дальнейшего информирования членов КСБНМ".

"Кроме того, участники заседания КСБНМ позитивно оценили результаты проделанной работы в отчетном периоде по контролю за миграционными процессами и противодействию незаконной миграции. А также - подтвердили необходимость дальнейшего объединения усилий в целях комплексного противостояния нелегальной миграции", - сообщил Зайнетдинов.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]