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Дальнее зарубежье 24.08.2021 17:40

Талибы призывают США не подталкивать афганцев к бегству за рубеж

Движение "Талибан" призывает США не убеждать афганцев покидать родину, заявил во вторник представитель талибов Забихулла Муджахид.

По сообщению Sky News, во время пресс-конференции он призвал Вашингтон "не поощрять" отъезд граждан Афганистана. Муджахид подчеркнул, что в особенности это касается отъезда представителей "образованной элиты" афганского общества, а также представителей тех профессий, которые сейчас особенно востребованы в Афганистане.

В настоящее время США и их союзники проводят в аэропорту Кабула операцию по эвакуации гражданских, желающих покинуть захваченный талибами Афганистан.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, СПЕЦИАЛИСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]