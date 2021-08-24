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Финансы 24.08.2021 17:56

АИКГФ увеличил в I полугодии 2021г активы на 6,2%, чистая прибыль превысила 8,4 млн манатов

Активы Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) на 1 июля 2021 года составляют 1 млрд 891 млн 18,854 тыс. манатов, что на 6,2% больше показателя на конец 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.

Кредитный портфель АИКГФ на конец первого полугодия равен 1 млрд 269 млн 15,426 тыс. манатов (рост на 11,5% - ИФ-Аз), объем депозитов, размещенных в банках - 50 млн 963,442 тыс. манатов (рост на 19,8%), остальное - прочие активы.

Обязательства фонда на 30 июня 2021 года оцениваются в 1 млрд 27 млн 15,208 тыс. манатов (рост на 6,9%), в том числе эмитированные ценные бумаги - 947 млн 149,558 тыс. манатов (рост на 0,9%).

Капитал АИКГФ на конец отчетного периода равен 864 млн 3,646 тыс. манатов (рост на 5,4%), в том числе уставный капитал - 762,5 млн манатов (рост на 19,7%), капитальные резервы - 93 млн 62,326 тыс. манатов (рост на 8,4%).

Операционные доходы фонда за первое полугодие составили 12 млн 978,457 тыс. манатов, чистая прибыль - 8 млн 441,32 тыс. манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ). Все акции общества принадлежат государству.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АИКГФ, АКТИВЫ, ПРИБЫЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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