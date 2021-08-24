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Здравоохранение 24.08.2021 18:42

В Азербайджане рост новых случаев COVID-19, за сутки скончались 30 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 3 тыс.583 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 398,034 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 2 тыс. 945 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 30 человек (накануне - 32). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5 тыс. 370.

От COVID-19 вылечились 348,454 тыс. человек (+1 тыс. 644 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 44 тыс. 210 человек.

За сутки медики провели 14 тыс. 508 тестов на коронавирус против 10 тыс. 79 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 344,428 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КОРОНАВИРУС, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]