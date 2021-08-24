В Азербайджане рост новых случаев COVID-19, за сутки скончались 30 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 3 тыс.583 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 398,034 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 2 тыс. 945 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 30 человек (накануне - 32). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5 тыс. 370.
От COVID-19 вылечились 348,454 тыс. человек (+1 тыс. 644 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 44 тыс. 210 человек.
За сутки медики провели 14 тыс. 508 тестов на коронавирус против 10 тыс. 79 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 344,428 тыс. тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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