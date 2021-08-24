Нефть дорожает из-за пожара в Мексиканском заливе, Brent - выше $70,7 за баррель

Цены на нефть эталонных марок во вторник продолжают уверенно расти после сильного подъема днем ранее.

Одной из причин этого стал пожар на нефтяной платформе в Мексиканском заливе, в результате которого суточная добыча нефти в стране сократилась примерно на четверть, сообщает The Wall Street Journal.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $1,99 (на 2,9%) - до $70,74 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличились на $1,76 (на 2,7%) и достигли $67,4 за баррель.

Мексиканская Pemex заявила об аварии на принадлежащей ей платформе Ku-Alfa в южной части Мексиканского залива недалеко от штата Кампече. В результате взрыва и последующего пожара пострадали, по меньшей мере, пять человек. Начато расследование причин и обстоятельств происшествия, сообщила компания.

Также позитивное влияние на настроения трейдеров оказывают новости об улучшении эпидемиологической ситуации в Китае и замедлении распространения нового штамма коронавируса "дельта". Это может благоприятно сказаться на экономике страны, что, соответственно, будет способствовать росту спроса на топливо.

"Цены на нефть показывают сильное восстановление, поскольку зарегистрированные случаи COVID-19 в Китае упали до нуля, а добыча нефти из-за пожара в Мексиканском заливе на нефтяной платформе Pemex упала примерно на 421 тыс. баррелей в сутки", - сказал старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Последние данные о заболеваемости в КНР говорят о том, что "самое страшное из последней вспышки COVID-19 в Китае, возможно, уже позади", полагает глава отдела сырьевой стратегии ING Уоррен Паттерсон. "Обеспокоенность по поводу спроса на нефть теперь может начать ослабевать", - добавил он.