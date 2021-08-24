Moeller-Maersk заказала 8 работающих на метаноле контейнеровозов, получит их в 2024г

Датская транспортно-логистическая A.P. Moeller-Maersk A/S заказала южнокорейской Hyundai Heavy Industries (HHI) восемь новых контейнеровозов, использующих метанол в качестве топлива, сообщила компания.
Поставка контейнеровозов вместимостью 16 тыс. TEU запланирована на 2024 год.
Соглашение с HHI предусматривает опцион на строительство еще четырех контейнеровозов с поставкой в 2025 году.
Новые суда будут оборудованы двухтопливными двигателями и смогут также работать на бункерном топливе с низким содержанием серы.
Moeller-Maersk заплатит за более экологически чистые суда $1,4 млрд, по данным The Wall Street Journal. Компания хочет декарбонизировать свой флот к 2050 году.
Как сообщалось, Moeller-Maersk планирует начать эксплуатацию первого в мире углеродно-нейтрального контейнеровоза в 2023 году. Речь идет о фидерном судне контейнеров вместимостью 2 тыс. TEU, работающем на "зеленом" метаноле.
По данным Международной морской организации (IMO), на морские суда приходится 2,5% мировых выбросов углекислого газа, что сопоставимо с уровнем выбросов некоторых крупнейших стран ЕС. Члены IMO договорились увеличить энергоэффективность 60 тыс. морских судов на 40% в ближайшее десятилетие, а также сократить выбросы парниковых газов к 2050 году наполовину по сравнению с 2008 годом.
A.P. Moeller-Maersk Group является многопрофильной корпорацией, представленной в 130 странах. Она основана в 1904 году, штаб-квартира расположена в Копенгагене. В ее подразделениях, среди которых крупнейшая в мире судоходная линия, а также логистические активы, работает свыше 80 тыс. человек.
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