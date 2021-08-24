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Военные должны обеспечивать безопасность аэропорта Кабула столько, сколько потребуется для эвакуации людей - Мишель

Операция по эвакуации иностранцев и афганцев из аэропорта Кабула должна продолжаться столько, сколько потребуется для выполнения поставленных задач, заявил во вторник председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Безопасность аэропорта должна обеспечиваться так долго, как это будет нужно для того, чтобы завершить операцию", - сказал он на пресс-конференции по итогам виртуальной встречи руководителей G7. Безопасность аэропорта Кабула в настоящее время обеспечивают военные США.

Также Мишель призвал движение "Талибан"обеспечить свободный доступ как иностранцев, так и афганцев в аэропорт.

Ранее талибы сообщали, что выступают против продолжения эвакуации в аэропорту афганской столицы после 31 августа. Также они сообщили, что отныне будут пропускать к аэропорту только иностранцев.

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Тэги: ЕС, АФГАНИСТАН, ОПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]