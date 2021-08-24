Военные должны обеспечивать безопасность аэропорта Кабула столько, сколько потребуется для эвакуации людей - Мишель

Операция по эвакуации иностранцев и афганцев из аэропорта Кабула должна продолжаться столько, сколько потребуется для выполнения поставленных задач, заявил во вторник председатель Европейского совета Шарль Мишель.
"Безопасность аэропорта должна обеспечиваться так долго, как это будет нужно для того, чтобы завершить операцию", - сказал он на пресс-конференции по итогам виртуальной встречи руководителей G7. Безопасность аэропорта Кабула в настоящее время обеспечивают военные США.
Также Мишель призвал движение "Талибан"обеспечить свободный доступ как иностранцев, так и афганцев в аэропорт.
Ранее талибы сообщали, что выступают против продолжения эвакуации в аэропорту афганской столицы после 31 августа. Также они сообщили, что отныне будут пропускать к аэропорту только иностранцев.
Армянские военные вновь обстреляли позиции азербайджанской армии на границе - Минобороны Азербайджана
Президент Алиев и новый посол Бельгии в Азербайджане обсудили шаги для увеличения товарооборота
ООН намерена поддержать инициативы Азербайджана в переходе к «зеленой экономике»
Суд в ФРГ вынесет решение по делу "Северного потока 2"
Манат дешевеет к евро, стабилен к рублю
Цены на нефть опускаются после двух дней уверенного роста, Brent на уровне $70,67 за баррель
В Азербайджане рост новых случаев COVID-19, за сутки скончались 30 человек
США передали Азербайджану 10 собак-миноискателей
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ИВ Шамахинского района свыше 1,5 млн манатов на работы по благоустройству
ИВ Гянджи направит свыше 8,5 млн манатов на строительство жилых зданий
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Адаптация к новым реалиям – максимизация эффективности и производительности
Летняя школа SME Банкинга продолжает свою работу
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог