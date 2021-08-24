Уход европейских военных из Афганистана не означает прекращение борьбы за демократию в мире - Мишель

Вывод европейских военных из Афганистана не означает, что Брюссель прекращает борьбу за демократические ценности и права человека в мире, заявил во вторник председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Завершение военного присутствия не означает, что мы прекращаем борьбу за верховенство закона, демократию, права человека в мире. Все как раз наоборот", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе по итогам виртуальной встречи лидеров G7.

Мишель подчеркнул, что это его послание "должны услышать те стороны, которые сейчас пытаются извлечь выгоду из ситуации (в Афганистане - ИФ)".