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Уход европейских военных из Афганистана не означает прекращение борьбы за демократию в мире - Мишель

Вывод европейских военных из Афганистана не означает, что Брюссель прекращает борьбу за демократические ценности и права человека в мире, заявил во вторник председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Завершение военного присутствия не означает, что мы прекращаем борьбу за верховенство закона, демократию, права человека в мире. Все как раз наоборот", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе по итогам виртуальной встречи лидеров G7.

Мишель подчеркнул, что это его послание "должны услышать те стороны, которые сейчас пытаются извлечь выгоду из ситуации (в Афганистане - ИФ)".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, АФГАНИСТАН, ЦЕННОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]