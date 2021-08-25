Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9955 RUR   0.023 GBR   2.3324 TRY   0.2016

Цена на нефть

24.08 $/bbl   WTI 67.54 1.90 Brent 71.05 2.30

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 25.08.2021 00:46

Наркотрафик из Афганистана остается проблемой - Шойгу

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отмечает, что одной из ключевых проблем, по-прежнему исходящих из Афганистана, является наркотрафик.

"93% мирового героина - это афганский героин. Это, конечно, представляет для нас угрозу", - сказал министр, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Глава Минобороны подчеркнул, что надежды на сокращение этого производства в результате пребывания там сил Альянса не сбылись. "Мы ждали, что что-то изменится, что они установят какой-то контроль за этим, но плантации увеличились в сто раз. Это, конечно, нас беспокоит", - заключил Шойгу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ШОЙГУ, АФГАНИСТАН, НАРКОТИКИ


Похожие новости


Нынешняя ситуация в Афганистане гораздо сложнее, чем после вывода из этой страны советских войск - Шойгу Шойгу обсудит в Душанбе с коллегами по ОДКБ угрозы коалиционной безопасности Договоренности Москвы, Баку и Еревана позволили остановить конфликт в Карабахе - Шойгу Шойгу оценил масштабность первой совместной встречи министров обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ Лавров и Шойгу 14 июня посетят Турцию для переговоров по региональной проблематике Шойгу считает необходимым снять запрет на поставку Сирии энергоносителей

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]