Наркотрафик из Афганистана остается проблемой - Шойгу

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отмечает, что одной из ключевых проблем, по-прежнему исходящих из Афганистана, является наркотрафик.
"93% мирового героина - это афганский героин. Это, конечно, представляет для нас угрозу", - сказал министр, отвечая на вопрос "Интерфакса".
Глава Минобороны подчеркнул, что надежды на сокращение этого производства в результате пребывания там сил Альянса не сбылись. "Мы ждали, что что-то изменится, что они установят какой-то контроль за этим, но плантации увеличились в сто раз. Это, конечно, нас беспокоит", - заключил Шойгу.
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