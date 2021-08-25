Алжир объявил о разрыве дипотношений с Марокко

Глава МИД Алжира Рамтан Ламамр объявил во вторник о разрыве дипломатических отношений его страны с Марокко.
"Алжир разрывает дипломатические отношения с Королевством Марокко с сегодняшнего дня", - заявил он на пресс-конференции.
Французские СМИ отмечают, что, по словам Ламамра, такое решение продиктовано "тем фактом, что, как показывает история, в Марокко никогда не прекращали враждебные действия в отношении Алжира". В итоге, как отметил министр, "такие шаги приводили к конфликту, а не к региональной интеграции".
Ранее Алжир заявлял о пересмотре своих отношений с Марокко и усилению безопасности на алжирско-марокканской границе.
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