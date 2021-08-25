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Дальнее зарубежье 25.08.2021 03:36

Алжир объявил о разрыве дипотношений с Марокко

Глава МИД Алжира Рамтан Ламамр объявил во вторник о разрыве дипломатических отношений его страны с Марокко.

"Алжир разрывает дипломатические отношения с Королевством Марокко с сегодняшнего дня", - заявил он на пресс-конференции.

Французские СМИ отмечают, что, по словам Ламамра, такое решение продиктовано "тем фактом, что, как показывает история, в Марокко никогда не прекращали враждебные действия в отношении Алжира". В итоге, как отметил министр, "такие шаги приводили к конфликту, а не к региональной интеграции".

Ранее Алжир заявлял о пересмотре своих отношений с Марокко и усилению безопасности на алжирско-марокканской границе.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЛЖИР, МАРОККО, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]