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Дальнее зарубежье 25.08.2021 02:34

G7 призывает талибов гарантировать всем желающим покинуть Афганистан безопасный отъезд и после 31 августа - Джонсон

Страны G7, первым делом, требуют от движения "Талибан" обеспечить безопасность всем тем, кто хочет уехать из Афганистана, в том числе после истечения конечного срока эвакуации из Кабула 31 августа, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после экстренного саммита G7.

"Условие номер один, что мы, G7, ставим, состоит в том, чтобы "Талибан" гарантировал безопасный коридор до 31 августа и после. Безопасный коридор для тех, кто хочет выбраться", - приводят его слова британские СМИ.

Премьер признал, что не все из талибов с этим согласятся, но другие примут это условие, поскольку G7 располагает значительными экономическими, дипломатическими и политическими рычагами влияния.

Он также указал, что G7 согласовал план действий в отношении взаимодействия с "Талибаном".

В то же время, отмечает телеканал Sky news, Джонсон практически ушел от ответа на вопрос, вышло ли у него убедить президента США Джо Байдена сдвинуть с 31 августа окончание сроков эвакуации через аэропорт Кабула. Вместе с тем Джонсон подчеркнул, что лишь одна Британия смогла вывезти из страны примерно 9 тыс. человек, но ситуация в аэропорту Кабула, по словам премьера, лучше не становится.

Как ранее сообщала газета The Times, Джонсон на экстренном саммите G7 во вторник намеревался обратиться к Байдену с просьбой о переносе на более поздний срок завершения вывода американских войск из Афганистана. Однако Байден на брифинге в воскресенье заявил, что надеется, что откладывать не придется, и операция завершится 31 августа.

В понедельник представитель "Талибана" Сухаил Шахин заявил Sky News, что, если США и их союзники продлят пребывание своих войск в Афганистане больше, чем на следующую неделю, их могут ждать "последствия".

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ДЖОНСОН, АФГАНИСТАН, УХОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]