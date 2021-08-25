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НАТО взяло на себя координирующую роль в эвакуации людей из Кабула - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО координирует обеспечение эвакуации людей из аэропорта Кабула.

"Несколько сотен сотрудников и подрядчиков НАТО предоставляют важные услуги, такие как управление воздушным движением, поставка топлива и связь в аэропорту", - цитирует пресс-служба НАТО слова из его выступления во вторник на виртуальном совещании лидеров Группы семи (G7).

Он добавил, что "НАТО также взяла на себя координирующую роль, чтобы обеспечить максимально эффективную эвакуацию людей", и "почеркнул важность того, чтобы аэропорт Кабула оставался открытым для продолжения эвакуации".

Столтенберг сказал, что важно сохранить успехи, достигнутые афганским народом за последние 20 лет при значительной поддержке всего международного сообщества. Он напомнил, что главный приоритет НАТО - сделать так, чтобы Афганистан больше не служил платформой для международных террористов, атакующих страны Запада.

Признавая, что террористическая угроза может возникнуть снова, Столтенберг обещал, что союзники по НАТО "будут продолжать бороться с международным терроризмом и следить, чтобы Афганистан снова не стал убежищем для террористических групп".

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Тэги: НАТО, АФГАНИСТАН, ЭВАКУАЦИЯ, КООРДИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]