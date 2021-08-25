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Страны G7 будут вместе определять позицию по талибам - Байден

Лидеры стран G7 готовы работать над общей позицией по движению "Талибан", захватившему власть в Афганистане, заявил президент США Джо Байден.

"У нас будет общий подход к проблеме талибов. Мы будем определяться с отношением к ним в зависимости от их поступков", - сказал он в Белом доме, комментируя состоявшиеся во вторник переговоры лидеров стран G7.

"Мы будем готовы реагировать на ту или иную избираемую ими линию поведения", - добавил Байден.

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Тэги: США, СОЮЗНИКИ, ТАЛИБЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]