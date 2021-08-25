Страны G7 будут вместе определять позицию по талибам - Байден

Лидеры стран G7 готовы работать над общей позицией по движению "Талибан", захватившему власть в Афганистане, заявил президент США Джо Байден.

"У нас будет общий подход к проблеме талибов. Мы будем определяться с отношением к ним в зависимости от их поступков", - сказал он в Белом доме, комментируя состоявшиеся во вторник переговоры лидеров стран G7.

"Мы будем готовы реагировать на ту или иную избираемую ими линию поведения", - добавил Байден.