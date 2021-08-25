Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9955 RUR   0.023 GBR   2.3324 TRY   0.2016

Цена на нефть

24.08 $/bbl   WTI 67.54 1.90 Brent 71.05 2.30

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 25.08.2021 09:17

Цены на нефть опускаются после двух дней уверенного роста, Brent на уровне $70,67 за баррель

Цены на нефть опускаются в среду после существенного подъема за две предыдущие сессии.

В центре внимания трейдеров остается ситуация с распространением COVID-19: власти Китая смогли сдержать волну распространения штамма "дельта", однако коронавирус продолжает представлять угрозу для многих других стран, а также для глобального спроса на нефть.

Число новых случаев заражения COVID-19 в австралийском штате Новый Южный Уэльс, где находится город Сидней, достигло нового дневного рекорда - 919 случаев, Япония планирует расширить режим чрезвычайного положения на 8 префектур, а в Таиланде количество смертей от коронавируса превысило 10 тыс., сообщает агентство Bloomberg.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 в среду составляет $70,67 за баррель, что на $0,38 (0,53%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты подорожали на $2,3 (3,4%) - до $71,05 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $67,14 за баррель, что на $0,4 (0,59%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Во вторник стоимость этих контрактов увеличилась на $1,9 (2,9%) - до $67,54 за баррель.

За предыдущие две сессии Brent подорожала на 9%, WTI - на 8,7%, рост цен был максимальным с ноября. Подъему рынку, который до этого опускался в течение семи сессий, способствовала информация об отсутствии новых случаев заражения COVID-19 в Китае, а также пожар на нефтяной платформе Pemex в Мексиканском заливе, который парализовал примерно четверть добывающих мощностей Мексики.

"Подъем цен на нефть был резким и быстрым", - отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре Хоуи-Ли. "Однако и предшествовавшая ему коррекция была одной из самых мощных в текущем году, что подчеркивает влияние нового штамма коронавируса "дельта" на рыночный спрос", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

Аналитики Goldman Sachs и UBS по-прежнему ожидают, что цены на нефть будут расти в оставшейся части 2021 года, полагая, что предложение на рынке будет недостаточным. Трейдеры ждут новых сигналов относительно будущих уровней добычи от государств ОПЕК+, которые проведут очередную встречу 1 сентября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


Похожие новости


Нефть дорожает из-за пожара в Мексиканском заливе, Brent - выше $70,7 за баррель Нефть дорожает почти на 2%, Brent - выше $70 за баррель Нефть дорожает после подъема более чем на 5% накануне, Brent - $69,01 за баррель Нефть дорожает на 3% после семи дней падения Цены на нефть снижаются и завершают неделю в минусе Цены на нефть растут после падения накануне до минимумов с мая, Brent на уровне $66,57 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]