Цены на нефть опускаются после двух дней уверенного роста, Brent на уровне $70,67 за баррель

Цены на нефть опускаются в среду после существенного подъема за две предыдущие сессии.
В центре внимания трейдеров остается ситуация с распространением COVID-19: власти Китая смогли сдержать волну распространения штамма "дельта", однако коронавирус продолжает представлять угрозу для многих других стран, а также для глобального спроса на нефть.
Число новых случаев заражения COVID-19 в австралийском штате Новый Южный Уэльс, где находится город Сидней, достигло нового дневного рекорда - 919 случаев, Япония планирует расширить режим чрезвычайного положения на 8 префектур, а в Таиланде количество смертей от коронавируса превысило 10 тыс., сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 в среду составляет $70,67 за баррель, что на $0,38 (0,53%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты подорожали на $2,3 (3,4%) - до $71,05 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $67,14 за баррель, что на $0,4 (0,59%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Во вторник стоимость этих контрактов увеличилась на $1,9 (2,9%) - до $67,54 за баррель.
За предыдущие две сессии Brent подорожала на 9%, WTI - на 8,7%, рост цен был максимальным с ноября. Подъему рынку, который до этого опускался в течение семи сессий, способствовала информация об отсутствии новых случаев заражения COVID-19 в Китае, а также пожар на нефтяной платформе Pemex в Мексиканском заливе, который парализовал примерно четверть добывающих мощностей Мексики.
"Подъем цен на нефть был резким и быстрым", - отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре Хоуи-Ли. "Однако и предшествовавшая ему коррекция была одной из самых мощных в текущем году, что подчеркивает влияние нового штамма коронавируса "дельта" на рыночный спрос", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.
Аналитики Goldman Sachs и UBS по-прежнему ожидают, что цены на нефть будут расти в оставшейся части 2021 года, полагая, что предложение на рынке будет недостаточным. Трейдеры ждут новых сигналов относительно будущих уровней добычи от государств ОПЕК+, которые проведут очередную встречу 1 сентября.
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