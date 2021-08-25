Манат дешевеет к евро, стабилен к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 25 августа сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 25 августа ЦБА установил на уровне 1,9957 манат/1EUR (24 августа - 1,9955 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 25 августа сохранил на уровне 0,023 маната/1RUB.

Х.Насирзаде