Манат дешевеет к евро, стабилен к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 25 августа сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 25 августа ЦБА установил на уровне 1,9957 манат/1EUR (24 августа - 1,9955 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 25 августа сохранил на уровне 0,023 маната/1RUB.
Х.Насирзаде
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